Турецкие прокуроры потребовали 3,6 тысячи пожизненных сроков для Гюлена

Турецкие прокуроры потребовали приговорить проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена к 3623 пожизненным срокам по совокупности дел, возбужденных против него. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает Hürriet Daily News.

Кроме того, по информации издания, представители гособвинения намерены добиваться для него дополнительного приговора в виде 2923 лет тюрьмы, а также штрафа, эквивалентного 2,2 миллиона дней заключения.

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Анкара обвиняет Гюлена, проживающего в Соединенных Штатах с 1999 года, в организации попытки госпереворота, совершенной 15 июля 2016 года. Сам проповедник настаивает на своей непричастности к этим событиям.

В результате путча погибли 230 человек, 2,1 тысячи пострадали. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях.

Полицейские рейды в провинциях страны продолжаются до сих пор и сопровождаются крупными задержаниями. В начале апреля сообщалось, что число задержанных после попытки государственного переворота достигло 113 тысяч человек.