В Госдуме заявили о заинтересованности всего мира в слабой Франции с Макроном

Слабая Франция во главе с новым президентом Эммануэлем Макроном выгодна всем, кроме самих граждан страны. Об этом заявил РИА Новости в понедельник, 8 мая, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

По его словам, при Макроне Германия усилит свои позиции в Евросоюзе, а сама Франция превратится в страну беженцев из арабских стран.

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«При Макроне страна будет плыть по течению европейских решений. Не будет проявлять должной самостоятельности. И не будет ни в чем перечить тем предложениям и решениям, которые будут приниматься на уровне США и ЕС», — приводит агентство его слова.

7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон получил 66,06 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,94 процента. Еще три миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили.