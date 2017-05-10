Батурина проиграла иск в Лондоне на 70 миллионов евро

Высокий суд Лондона отказал Елене Батуриной, супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, в удовлетворении иска к предпринимателю Александру Чистякову на сумму более 70 миллионов евро. Об этом сообщает в среду, 10 мая, газета «Ведомости».

Заявление было подано в 2013 году. Претензии к бывшему топ-менеджеру РАО ЕЭС касались проекта по строительству в Марокко около двух миллионов квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

Как поясняет издание, в 2008 году стороны заключили договор, по которому Батурина должна была вложить около 100 миллионов евро, обеспечив таким образом 65 процентов инвестиций. Остальные траты обязался взять на себя Чистяков. Он также взял на себя руководство проектом.

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Перечисленные Батуриной деньги поступили на счета марокканской компании Andros Bay, которая должна была заниматься проектом. Однако стройка так и не началась. По итогам проведенной в 2012 году ревизии Батурина выяснила, что пять миллионов долларов поступили на счета не Andros Bay, а подконтрольной Чистякову компании.

В лондонском суде предпринимательница потребовала расторгнуть соглашение с Чистяковым и вернуть ей 97,8 миллиона евро, включая набежавшие проценты. В процессе рассмотрения дела сумма уменьшилась до 74 миллионов евро.

Но данный иск был отклонен. Суд не нашел признаков мошенничества в действиях Чистякова. Он согласился с доводами ответчиков, что проект провалился из-за экономического спада в период после 2008 года и невозможности получения банковского кредитования. Кроме того, правительство Марокко не приняло ключевых мер, необходимых для дальнейшего продвижения проекта. При этом суд признал, что Чистяков не внес собственных средств в проект. Однако не смог определить размер финансового ущерба, нанесенного ответчику такими действиями.

Бывшая владелица девелоперской компании «Интеко» Елена Батурина является самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes. Ее состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов.