ФСБ разъяснила процедуру контроля на рейсах из Белоруссии

ФСБ России подтвердила ужесточение контроля за авиарейсами из Белоруссии с 15 мая, однако новые меры не коснутся граждан Союзного государства. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Как уточнили в ФСБ, все рейсы между странами будут переведены в международные терминалы аэропортов. При этом пограничный контроль не коснется граждан России и Белоруссии. Им потребуются только паспорт и посадочный талон на рейс между двумя странами.

Также посадочный нужно будет сохранять до прибытия в Россию, чтобы избежать пограничного контроля там. При этом никаких отметок о пересечении границы в паспорта россиян и белорусов проставляться не будут.

«Иностранные граждане и лица без гражданства будут проходить пограничный контроль в порядке, установленном для международных секторов (терминалов) российских аэропортов», — отметили в ФСБ.

В начале мая о введении пограничного контроля на рейсах между Россией и Белоруссией рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Позже сообщалось, что Минск не станет ужесточать схемы контроля в аэропортах страны.