Российский турпоток в Эйлат вырос на 122 процента

Российский турпоток на израильский курорт Эйлат с октября 2016 по март 2017 года вырос на 122 процента по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Всего в аэропорт Овда, расположенный недалеко от города, прибыли 24 652 путешественника из России. Всего было выполнен 141 рейс, средняя загрузка составила 82 процента. С октября 2015 по март 2016 года в Овду прибыло 74 самолета из России, средняя загрузка составила 72 процента. Всего за данный период Эйлат посетили 11 089 российских туристов.

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По словам менеджер по маркетингу департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Татьяны Болтенко, в первом квартале 2017 года наблюдается 35-процентный рост потока путешественников из России в Эйлат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за три месяца на курорт прибыли 70,5 тысячи туристов из России.

В марте сообщалось о продлении программы субсидирования чартерных рейсов из России в Эйлат. За каждого привезенного на курорт с 15 октября 2017 года по 29 марта 2018 года путешественника туроператоры и перевозчики получат по 45 евро. Аналогичная программа действовала и в минувшем сезоне.