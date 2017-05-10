Назвавшего Макрона мальчиком-геем датского политика обвинили в гомофобии

Датского пастора, бывшего депутата парламента страны Сёрена Крарупа (Søren Krarup) обвинили в гомофобии из-за резкого высказывания в отношении избранного президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в среду, 10 мая, сообщает The Local.

Политик допустил оскорбительную ремарку, комментируя результаты выборов в Пятой республике в ходе теледебатов. Он заявил, что не знает проигравшего кандидата — ультраправого политика Марин Ле Пен, но проголосовал бы за нее. «Я бы отдал ей свой голос ввиду отсутствия лучшей альтернативы. Я бы никогда не стал голосовать за этого маленького симпатичного мальчика-гея», — сказал он, имея в виду Макрона.

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В ответ на вопрос ведущего, Краруп пояснил, что использовал бы более мягкое выражение, но подходящие слова трудно найти в условиях спора. «Я бы назвал его послушным школьничком», — признался 79-летний политик. Позже, комментируя инцидент, он пояснил, что к любителям однополой любви относится без симпатии.

7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон получил 66,1 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,9 процента, передает BFMTV. Еще три миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили.