Резервы России за месяц увеличились на три миллиарда долларов

Золотовалютные резервы России за месяц (с 1 апреля по 1 мая) выросли на 3,09 миллиарда долларов и достигли объема в 400,99 миллиарда. Соответствующая информация размещена в среду, 10 мая, на сайте Центробанка.

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Ранее, 27 апреля, резервы государства достигли отметки в 400 миллиардов долларов — этот уровень стал максимальным с декабря 2014 года.

В конце марта компания Thomson Reuters сообщила, что Банк России пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В 2016 году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла.

Банк России планирует увеличить объем резервов России до 500 миллиардов долларов.

Резервы использовались ЦБ для поддержания искусственного курса рубля. Они тратились на валютные интервенции. В ноябре 2014 года регулятор отпустил рубль в свободное плавание и перестал использовать резервы.

Международные (или золотовалютные) резервы — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.