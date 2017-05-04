Золотовалютные резервы России за неделю выросли на миллиард долларов

Золотовалютные резервы России увеличились до 401,1 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил Центробанк.

«Объем международных резервов за неделю с 21 по 28 апреля увеличился на 1,1 миллиарда долларов, или на 0,3 процента, вследствие положительной курсовой переоценки», — отмечается в сообщении.

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27 апреля регулятор сообщил, что российские запасы золота, валюты и ценных бумаг выросли до максимального уровня с декабря 2014 года — 400 миллиардов долларов.

По данным Thomson Reuters, российский ЦБ пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла.

В 2016 году золотовалютные резервы России выросли на 9,4 миллиарда долларов до 368,4 миллиарда долларов. ЦБ планирует увеличить объем международных запасов России до 500 миллиардов долларов к 2018-2020 годам.

Международные (или золотовалютные) резервы России — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.