«Сирийские демократические силы» заявили о взятии Табки

Альянс курдских и арабских сирийских группировок, известный под названием «Сирийские демократические силы» (SDF), взял под контроль город Табка на севере страны и плотину рядом с ним. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей движения.

Освобождение Табки стало возможно благодаря поддержке с воздуха, которую бойцам SDF оказывает международная коалиция во главе с США и американский спецназ.

Табка, расположенная на берегу реки Евфрат, находится в 40 километрах от «столицы» ИГ (деятельность «Исламского государства» запрещена в России) в Сирии — Ракке. Город под контролем террористов с 2013 года.

22 марта СМИ сообщили, что в провинции Ракка был высажен американский десант. Цель операции — захват Табки и расположенной рядом с ним Саурской плотины. Это позволит десанту соединиться с основными силами SDF и начать штурм Ракки.