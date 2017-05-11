Президент Федерации футбола Израиля предложил палестинцам провести матч мира

Президент Федерации футбола Израиля Офер Эйни предложил главе Федерации футбола Палестины Джибрилю Раджубу провести между сборными стран матч мира. Слова Эйни в четверг, 11 мая, приводит «Р-Спорт».

«Давайте проведем футбольный матч между сборными Палестины и Израиля. Мы назовем его матч мира. Доходы от него мы направим на строительство футбольных школ для палестинских и израильских детей. Давайте использовать футбол для объединения людей», — сказал Эйни во время выступления на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Бахрейне.

Отмечается, что Раджуб никак не отреагировал на предложение израильского чиновника.

В четверг, 11 мая, в Манаме проходит 67-й конгресс ФИФА. Среди прочих обсуждается вопрос отношений Израиля и Палестины. ФИФА создала специальную комиссию, задачей которой станет поиск выхода из ситуации, мешающей развитию футбола в регионе.

Военный конфликт между Палестиной и Израилем продолжается до сих пор. В ходе Шестидневной войны 1967 года израильские войска оккупировали западный берег реки Иордан, принадлежащий Палестине. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.