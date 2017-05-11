СМИ узнали о предложении МЭР ввести налоговые стимулы для работодателей

Минэкономразвития предложило предоставлять работодателям, трудоустраивающим зарегистрированных в службе занятости, налоговый кредит. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает газета «Известия».

Как отмечает издание, сейчас Минэкономразвития готовит паспорт приоритетной государственной программы по повышению производительности труда. В соответствии с ним, налоговый кредит (отсрочка взимания налога) будет предоставляться в случае найма и переобучения человека, зарегистрированного в службе занятости. Другая мера, которая сможет повысить производительность труда, — поддержка предприятия только в случае гарантированной выплаты работником налоговых платежей.

Кроме того, ведомство предложило создать «новые специализированные институты развития в регионах», которые будут отбирать приоритетные сектора для повышения производительности труда и готовить вместе с предприятиями специальные программы. Также МЭР хочет упростить процедуру перевода сотрудников внутри компании, отказаться от бумажных трудовых книжек, разработать программу «перезагрузки» служб занятости и создать федеральный центр компетенций по производительности труда.

Реализация программы по повышению производительности труда рассчитана до 2025 года, отмечается в материале.

В марте 2017 года министр экономического развития Максим Орешкин назвал четыре причины низкой производительности труда в России: недостаточность уровня управленческих и технологических компетенций на предприятиях, неразвитость механизмов проектного финансирования, административные барьеры и высокие социальные риски массовых сокращений. Для преодоления этих проблем МЭР предложило ввести новые налоговые стимулы.