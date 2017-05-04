Налоговые декларации начнут принимать в МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг будут принимать налоговые декларации. Об этом в четверг, 4 мая, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас мы вместе с налоговой службой работаем над возможностью приема налоговых деклараций и предоставления других услуг. При этом особое внимание мы здесь уделяем вопросам сохранения налоговой тайны», — сказал он.

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По словам Орешкина, в Московской области уже запущен пилотный проект, в рамках которого при любом обращении гражданина центр автоматически проверяет налоговую задолженность заявителя и выдает квитанцию для погашения долга.

Сейчас МФЦ не могут напрямую принимать платежи, внести деньги можно только через специально установленные банкоматы или терминалы. В Минфине разработан законопроект, согласно которому центры смогут самостоятельно принимать плату за государственные и иные услуги. Минэкономразвития также предложило включить в него и налоговые платежи.

В марте правительство России наделило МФЦ полномочиями по замене водительских удостоверений, поступивших из подразделений Госавтоинспекции.

В России работают более 2,7 тысячи МФЦ, предоставляющих 22 вида госуслуг по принципу одного окна. В центрах, в частности, можно оформить регистрацию по месту жительства и получить справку о наличии судимости. Правительство планирует увеличить перечень предлагаемых в них услуг на 94 вида.