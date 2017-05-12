Ассанж пригрозил судом кандидату на пост директора ФБР

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж выразил готовность подать в суд на бывшего члена Конгресса США от штата Мичиган Майка Роджерса, если он станет новым директором ФБР.

«Глава ФБР должен говорить правду, а не лгать. Трамп может выбрать кого угодно, но если это Роджерс, я в тот же день подам в суд на него», — написал Ассадж в своем Twitter.

Роджерс известен, в частности, критикой разоблачителя деятельности американских спецслужб Эдварда Сноудена. В свою бытность председателем комитета по разведке в Палате представителей республиканец заявил, что Сноуден подверг опасности американских солдат, которые воюют, например, в Афганистане. По словам Роджерса, разоблачения способов слежки спецслужб заставили три террористические организации сменить методы коммуникации.

Президент США Дональд Трамп 9 мая уволил предыдущего директора ФБР Джеймса Коми со своего поста по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как указано в письме экс-директору ФБР, он «неспособен эффективно руководить» ведомством.

По сообщению Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно закрыв дело против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного почтового сервера.

Ранее сообщалось, что власти США подготовили обвинения в адрес основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа и намерены добиваться его ареста. С июня 2012 года он скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Свою вину журналист отрицает и опасается, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США, хотя до настоящего времени американские власти официально не предъявляли ему обвинений. После того как новым президентом Эквадора был избран кандидат от левых сил Ленин Морено, Ассанж сохранил возможность пользоваться убежищем.