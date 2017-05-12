ЦСКА обыграл «Арсенал» и оторвался от «Зенита» на четыре очка

Московский ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 12 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:0. Первый мяч в этой игре забил полузащитник хозяев Бибрас Натхо, реализовав пенальти. На 41-й и 53-й минутах отличился 19-летний нападающий Федор Чалов.

7 мая московский «Спартак» стал чемпионом России после того, как санкт-петербургский «Зенит» на своем поле уступил грозненскому «Тереку» со счетом 0:1 и лишился шансов побороться за первое место. Красно-белые выиграли первенство страны впервые с 2001 года.

За два тура до окончания чемпионата России ЦСКА занимает второе место, дающее право на попадание в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018. В активе московского клуба 56 очков. Идущий на третьем месте «Зенит» отстает на четыре очка, однако санкт-петербургская команда имеет одну игру в запасе. 13 мая сине-бело-голубые сыграют с самарскими «Крыльями Советов».