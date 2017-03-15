В следующем розыгрыше Лиги чемпионов примут участие три российских клуба

Россия обеспечила себе шестую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после вылета португальского «Порту» из Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Порту», уступивший «Ювентусу» в 1/8 финала турнира, был последним клубом, который представлял Португалию в еврокубках в этом сезоне. Таким образом, эта страна не сможет обойти Россию в таблице коэффициентов: на данный момент отечественные клубы заработали 50,532 балла, а португальские — 49,332.

Шестое место дает право выставить три российских коллектива в Лиге чемпионов в сезоне-2017/2018. Два из них начнут турнир с группового этапа, один — с третьего отборочного раунда. Также три отечественные команды выступят в Лиге Европы.

Встреча между «Ювентусом» и «Порту» прошла вечером во вторник, 14 марта, в Турине и завершилась со счетом 1:0. В первой игре итальянцы также оказались сильнее — 2:0.

В параллельном матче английский «Лестер Сити» обыграл испанскую «Севилью». Действующие чемпионы Англии отправили в ворота гостей два безответных мяча. В первом матче «Севилья» обыграла своего соперника со счетом 2:1.