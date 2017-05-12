Немецкого хоккеиста призвали исключить из сборной за лайк записи с Гитлером

Президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) Альфонс Хорманн призвал отстранить вратаря сборной по хоккею Томаса Грайсса за поставленный им лайк под публикацией в Instagram, в которой сравниваются Адольф Гитлер и бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщает Sport1.

«Все спортсмены играют огромную роль в жизни общества, и политический экстремизм не может иметь ничего общего со спортом. Наш долг — защитить чувство ценности спорта в нашей команде от нулевой толерантности. Соблюдение этого правила — обязательный критерий для тех или иных игроков», — заявил Хорманн.

Поведением Грайсса в сети заинтересовались в Федерации хоккея Германии (DEB), однако санкций на игрока было решено не накладывать. Позднее хоккеист убрал лайк с записи.

На чемпионате мира 2017 года, проходящем в Кельне и Париже, Грайсс провел четыре встречи, в которых пропустил 10 шайб. В турнирной таблице группы А немцы занимают пятое место, набрав пять очков.

Вратарь выступает в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс», в сезоне-2016/2017 на его счету 51 матч. Команда не сумела пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.

