СК отказался возбуждать дело о домогательствах в отношении Павленского

Следственный комитет России отказался возбудить уголовное дело в отношении художника-акциониста Петра Павленского о насильственных действиях сексуального характера. Об этом в пятницу, 12 мая, ТАСС сообщила его адвокат Ольга Динзе.

«Симоновский межрайонный следственный отдел СК РФ вынес очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении моего доверителя Петра Павленского по материалам проверки по заявлению Анастасии Слониной», — сказала она.

Ранее СК проводил проверку по заявлению актрисы «Театра.doc» Слониной, которая обвиняет художника в домогательствах.

В мае сообщалось, что акционист получил политическое убежище во Франции.

16 января Павленский вместе со своей гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми выехал из России. Он рассказал, что его и жену подозревают в попытке изнасилования актрисы, которая пришла к ним домой.

«Была попытка изнасилования, ей нанесли ножевые ранения, неопасные для жизни, на руках. Она вышла оттуда почти голая с изрезанными пальцами. Случилась эта история в декабре», — заявил режиссер и продюсер «Театра.doc» Всеволод Лисовский.

Акционист эти обвинения назвал ложью, а заявление на себя и Шалыгину — доносом.

