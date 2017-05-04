СМИ сообщили о получении художником Павленским убежища во Франции

Российский акционист Петр Павленский получил убежище во Франции. Об этом в Twitter в четверг, 4 мая, сообщает новостное агентство AFP со ссылкой на адвоката художника.

— AFP news agency (@AFP) 04 мая 2017, 13:05

В то же время юрист Дмитрий Динзе, представляющий интересы Павленского, заявил в четверг ТАСС, что не располагает информацией о получении художником убежища. «Мне об этом пока ничего неизвестно, Петр нам не сообщал», — отметил он.

7 апреля стало известно, что Федеральная служба судебных приставов ограничила Павленскому выезд за границу. По словам представителей службы, художник не заплатил штраф в размере 500 тысяч рублей за поджог двери здания ФСБ на Лубянке.

16 января Павленский заявил, что уехал из России с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми. Он отметил, что собирается просить политического убежища во Франции. Художник рассказал, что его и Шалыгину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. В тот же день Следственный комитет подтвердил, что проводит проверку в отношении акциониста по заявлению о попытке изнасилования Павленским и Шалыгиной актрисы Анастасии Слониной.