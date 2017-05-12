Предложивший создать языковое гетто Скрипка пожаловался на пранкеров

Рок-музыкант Олег Скрипка, предложивший создать на Украине гетто для нежелающих учить украинский язык, рассказал, почему перешел на русский в разговоре с пранкером, представившимся главой МВД страны Арсеном Аваковым. Об этом исполнитель сообщил в интервью телеканалу ТСН.

Скрипка объяснил, что перед этим ему звонили якобы из МВД Украины и приказали разговаривать исключительно на русском языке, «иначе накажут». «Это был шок. Они воспользовались шоком», — заявил артист.

«У меня была передача на радио, у меня в гостях как раз были Dakh Daughters, я прервал эфир, чтобы поговорить с этим псевдо-Аваковым. Они прессовали, просто напугали, что мы на вас подаем в прокуратуру, я почитал, что на меня действительно подают в прокуратуру. В соцсети появилась эта информация», — объяснил он отказ от украинского языка в беседе.

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Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, поговорил со Скрипкой 22 апреля, назвавшись министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. «Он перед всеми извинился, причем общался на русском языке. Он ссылается на шутку, на какой-то анекдот, который он рассказывал», — отметил Столяров.

20 апреля музыкант призвал создать гетто для жителей Украины, которые не говорят на государственном языке. «Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны», — заявил исполнитель. Арсен Аваков осудил такое предложение.