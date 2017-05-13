Властям Украины предложили убрать из конституции раздел о Крыме

Депутат Госдумы Руслан Бальбек предложил украинским законодателям упразднить десятый раздел конституции страны, носящий название «Автономная Республика Крым». Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Парламентарий считает, что «с учетом нынешних реалий и российского статуса Крыма, конституция Украины устарела ровно на три года». «Рабочей группе стоит думать не над дополнениями и изменениями к десятому разделу конституции, а внести поправки по его упразднению, в противном случае основной документ страны выглядит не более чем фейк», — сказал Бальбек.

Депутат обратился к украинским политикам с призывом «не пребывать в несбыточных иллюзиях» и не обманывать свой народ относительно претензий на полуостров. «Все попытки спекуляций вокруг статуса Крыма на Украине не будут иметь никаких правовых последствий», — отметил он.

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11 мая стало известно, что Конституционная комиссия Украины создала рабочую группу для наработки предложений по изменениям и дополнениям в посвященный Крыму десятый раздел основного закона страны. Ее первое заседание должно состояться 22 мая в Киево-Могилянской академии, сообщал «Укринформ». В состав группы вошли ученые-конституционалисты и парламентарии.

Крым вошел в состав России весной 2014 года в результате референдума, подавляющее большинство участников которого проголосовали за это решение. Киев отказывается признавать итоги плебисцита, называет полуостров оккупированной территорией и требует вернуть его. Москва настаивает, что процедура была проведена в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».