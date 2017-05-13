Фанаты английского клуба попросили судью удалить собственного вратаря

Болельщики «Мидлсбро» попросили судью удалить собственного вратаря Брэда Гузана во время матча 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном». Об этом сообщил журналист Саймон Пич в своем аккаунте в Twitter.

Встреча прошла в субботу, 13 мая, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Саутгемптона». В одном из эпизодов Гузан вступил в борьбу за мяч с нападающим Шейном Лонгом, в результате чего последний упал на газон. Болельщики в ответ на это начали скандировать: «Удаляй, удаляй!»

После 37 туров «Мидлсбро» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 28 очков и потеряла шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Англии.

