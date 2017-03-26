Футболиста лондонского «Арсенала» лишили прав за превышение скорости

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес лишен прав за превышение скорости на родине, в Чили, его ждет суд. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает The Sun.

Санчес находится в расположении сборной Чили, которой предстоит домашний матч отборочного турнира к чемпионату мира-2018 с Венесуэлой. Он двигался по одному из шоссе Сантьяго со скоростью 150 километров в час вместо разрешенных 120 километров в час.

По информации издания, 12 апреля футболисту предстоит суд. За два дня до этой даты «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).

После 27 туров АПЛ канониры с 50 очками занимают 6-е место в таблице. Санчес принял участие в 25 матчах, забив 18 мячей и отдав 9 передач.