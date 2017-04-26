Диего Коста поразил ворота «Саутгемптона» после двух «стеночек» подряд

Видео: ANcomps / YouTube

Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста забил мяч в ворота «Саутгемптона» в 34-м туре английской премьер-лиги после эффектной комбинации с партнерами. Видео было опубликовано на YouTube-канале ANcomps.

Испанский форвард «Челси» обыгрался в стенку сначала с Эденом Азаром, а затем с Педро Родригесом, после чего направил мяч в нижний угол ворот соперника. Все передачи были выполнены в одно касание. Голевой пас Педро отдавал пяткой. Мяч был забит на 89-й минуте матча при счете 3:1 в пользу «Челси».

Встреча прошла во вторник и завершилась со счетом 4:2 в пользу лондонского клуба. «Челси» сохранил лидерство в АПЛ и увеличил отрыв от «Тоттенхэма» до семи очков.