Вратарь «Челси» пропустил матч с МЮ из-за полученной на съемках рекламы травмы

Бельгийский вратарь лондонского «Челси» Тибо Куртуа пропустил матч 32-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы, полученной во время съемок проморолика Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает The Telegraph.

Во время игры в баскетбол Куртуа неудачно приземлился, пытаясь поймать мяч. У голкипера диагностировано повреждение лодыжки, насколько серьезное — не сообщается. Инцидент произошел 11 апреля на тренировочной базе клуба.

Встреча «Челси» с МЮ прошла в воскресенье, 16 апреля, в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Помимо этой игры, бельгиец может пропустить полуфинал Кубка Англии с лондонским «Тоттенхэмом» (22 апреля).

Куртуа провел в текущем сезоне 31 матч в чемпионате Англии, в 13 играх оставил свои ворота в неприкосновенности, а в остальных пропустил 25 мячей. «Челси» после 32 туров с 75 очками лидирует в первенстве страны.