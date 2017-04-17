Клуб Абрамовича объявил об уходе капитана

Капитан лондонского «Челси» Джон Терри покинет команду по окончании сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что решение является обоюдным. 36-летний футболист заявил, что не намерен завершать карьеру и летом будет искать новую команду.

Терри выступает за «Челси» с 1998 года. За это время он провел за клуб 713 матчей во всех турнирах, забил 66 мячей и выиграл 16 трофеев, включая четыре титула чемпиона премьер-лиги и Лигу чемпионов. Терри также является рекордсменом «Челси» по количеству матчей в качестве капитана (578).

В текущем сезоне лондонский клуб лидирует в АПЛ, опережая «Тоттенхэм» на четыре очка за шесть туров до финиша. Терри провел на поле пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.