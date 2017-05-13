43-летний игрок «Локомотива» Лоськов установил рекорд чемпионатов России

43-летний полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов установил рекорд чемпионатов России по количеству проведенных сезонов. Об этом сообщает ТАСС.

Игрок вышел в стартовом составе своей команды в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Оренбургом». Таким образом, он появился на поле в 20-м сезоне, по этому показателю он обошел бывшего футболиста ЦСКА, «Зенита» и «Рубина» Сергея Семака, который выступал в чемпионате страны в течение 19 сезонов. Эта встреча стала последней в карьере Лоськова, он покинул поле на 13-й минуте.

Помимо этого, полузащитник стал вторым в списке самых возрастных игроков, принимавших участие в первенствах России. Первое место занимает бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Давыдов.

Матч завершился победой «железнодорожников» со счетом 4:0. Дубль оформил нападающий Ари, также отличились полузащитники Мануэл Фернандеш и Тарас Михалик. Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на седьмую строчку, набрав 39 очков.

Лоськов провел первый матч в составе московской команды в 1997 году. В ее составе игрок два раза выиграл чемпионат России и трижды — Кубок страны. Хавбек провел в составе «железнодорожников» 420 матчей и забил 128 мячей. Последний раз бывший капитан столичного клуба выходил на поле в сезоне-2012/13. Он не объявлял о завершении карьеры, но отмечал, что хотел бы сделать это в официальном матче.