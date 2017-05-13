Украинская оппозиция обвинила власть в поощрении политического террора

«Оппозиционный блок» обвинил власти Украины в том, что она поощряет политический террор. Как указывается в заявлении партии, это выражается, в частности, в том, что в последние дни были совершены поджоги ее офисов в Каменском (Днепродзержинске), Кривом Роге и Днепре, избит руководитель Черновицкой городской организации партии.

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«Мы считаем это наступлением на демократию при полном попустительстве властей и обращаемся к представительствам демократических стран и международным правозащитным организациям с призывом повлиять на украинскую власть, которая поощряет террор против оппозиции», — говорится в заявлении.

Как заявила партия, радикалы развернули террор против оппозиции как месть за 9 мая. «Этот день показал реальную поддержку нашей оппозиционной силы, напугав и власть, и других наших политических оппонентов», — отмечается в заявлении.

«При этом власть поощряет эти противоправные действия, развязывая руки бандитам, нападающим на реальную оппозицию, которая обладает поддержкой значительной части общества», — подчеркнул «Оппозиционный блок».

Террор против партии назван прямым наступлением на демократию и право украинских граждан защищать свою политическую позицию. «Мы видим, что внутри страны власть игнорирует закон, поощряя нападения на своих политических оппонентов», — говорится в заявлении.

9 мая в Днепропетровске, переименованном в Днепр, в ходе празднования Дня Победы произошли стычки, в которых пострадали и ветераны АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют военную операцию в Донбассе). Потасовки начались из-за использования участниками памятных мероприятий «политической символики» — копии Знамени Победы и советских флагов. По официальным данным, пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после беспорядков уволил руководителей полиции города, а также их заместителей по обеспечению общественной безопасности.