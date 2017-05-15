Красноярск объявлен библиотечной столицей России-2017

В Красноярске прошло открытие Всероссийского библиотечного конгресса. На форум прибыли специалисты из 60 регионов страны, сообщает газета «Наш Красноярский край».

На церемонии открытия президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Фирсов вручил председателю правительства края Виктору Томенко знак «Красноярск — библиотечная столица России 2017 года». Это звание город получил на конкурсной основе.

В рамках конгресса пройдут заседания 45 тематических секций и несколько круглых столов. В Красноярск уже прибыло более 1200 практиков и теоретиков библиотечного дела, представителей органов власти, издательств, книготорговых организаций, архивов, музеев, учреждений науки и культуры.

В мае 2016 года Калининград передал Красноярску право называться новой библиотечной столицей России. Награда присваивается самым читающим городам с 2001 года. Победитель принимает у себя делегатов крупнейшего библиотечного форума России.

