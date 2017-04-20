В Красноярском крае подписали экологическую хартию

В Красноярском крае губернатор, работающие в регионе промышленные предприятия, а также Сибирский федеральный университет подписали экологическую хартию. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Норникель», которая также присоединился к хартии.

Предприятия обязуются, в частности, модернизировать оборудование, повысить энергоэффективность производства и заниматься переработкой промышленных отходов. Документ носит открытый характер, и все заинтересованные компании могут также присоединиться к хартии.

«В стратегии развития нашего региона базовый принцип: край для человека. Подписание хартии — это готовность принять на себя ответственность, не просто быть критиком, контролером, а принимать личное участие в деле улучшения экологии», — пояснил губернатор края Виктор Толоконский.

Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных заявила, что компания участвует в проекте главным образом по экономическим причинам. «Выгоднее тратить деньги на экологию сейчас, чем потом пожинать результаты», — пояснила она.

В марте компания «Норникель» и власти Мурманской области договорились о сотрудничестве в сфере экологии при реализации инвестиционных проектов и сохранения естественных ландшафтов Кольского полуострова. Ключевые аспекты программы — снижение выбросов в атмосферу, сбросов в водоемы и безопасное складирование отходов.

Ранее в том же месяце «Норникель» получил гран-при за экологическую ответственность на всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2016», организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).