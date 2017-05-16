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Украинец получил пять лет тюрьмы за митинг против мобилизации

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Районный суд украинского города Геническ Херсонской области вынес вердикт Эдуарду Коваленко, который обвинялся в организации митинга против мобилизации. Как сообщает местное издание «Новый визит», осужденного приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Выступая на антимобилизационном митинге в Геническе в январе 2015 года, Коваленко заявил, что в случае очередной мобилизационной волны на Украине, он вместе с единомышленниками перекроет дороги, захватит военкомат, милицию и другие органы власти. После этого против него было заведено уголовное дело по статье «Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований».

Судья согласилась с доводами обвинения и удовлетворила ходатайство прокуратуры о заключении подсудимого под стражу. Коваленко был задержан в зале суда.

«Российская газета» напоминает, что Коваленко был инициатором обращения о помощи к руководству России в январе прошлого года, когда город остался без газоснабжения. Издание пишет, что сторона обвинения не скрывает, что наказать Коваленко они хотят именно за дерзкую просьбу о помощи, а не за антивоенные настроения.

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