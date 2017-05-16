Боец MMA нокаутировал соперника первым ударом на четвертой секунде боя

Видео: Pyramid Fights / YouTube

Американец Джордан Фаулер нокаутировал соотечественника Дилана Гофорта на четвертой секунде боя, проходившего по правилам MMA. Видео эпизода размещено на канале Pyramid Fights на YouTube.

Фаулер, в активе которого до этого поединка было четыре победы и семь поражений в смешанных единоборствах, первым же ударом ногой попал в голову оппоненту. Гофорт (две победы, одно поражение) после этого упал на настил ринга и не смог самостоятельно подняться. Встречу, проходившую в США, организовывала компания Pyramid Fights.