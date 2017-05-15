Боец UFC заявил о намерении выращивать марихуану после завершения карьеры

Американский боец смешанного стиля Энтони Джонсон, завершивший карьеру после поражения от Даниэля Кормье, заявил о намерении выращивать мариухану. Его слова приводит Jiujitsu Times.

«Мы собирается открыть объект по выращиванию. Это нужно для медицинских целей. Наш проект уже можно назвать огромным. Ждем, когда будет принят закон и мы озолотимся. Мы будем работать только по инструкции, и я уверен, что проблем не будет», — сказал Джонсон.

9 апреля Джонсон потерпел поражение от соотечественника Даниэля Кормье в бою за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 33-летний Джонсон одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.