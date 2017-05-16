В Госдуме предложили проигнорировать новые санкции Киева

Россия не должна отвечать украинским властям на введение новых санкций зеркальными мерами, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»). Ее слова приводит РИА Новости во вторник, 16 мая.

«И так у нас уже накалены отношения», — отметила парламентарий.

Действия официального Киева сложно оценивать, поскольку они вызывают лишь недоумение, добавила депутат. «Мы видим, что настроения (антироссийские — прим. «Ленты.ру») не меняются», — сказала она, отметив, что сложившаяся ситуация вредит самим украинцам.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Указ опубликован на сайте главы государства.

В списке физических и юридических лиц, попавших под украинские санкции, значатся свыше тысячи человек —

это политики, чиновники, журналисты, академики, судьи и деятели культуры. Большая часть из них граждане России. Кроме того, в перечень вновь попали несколько депутатов Госдумы, среди которых член думской фракции ЛДПР Алексей Диденко, справоросс Олег Пахолков и внефракционный депутат, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев. Им запрещен въезд на территорию Украины сроком на один год.

Во втором списке — около 400 зарегистрированных в России и на Украине банков, компаний, предприятий и организаций.

Первый пакет ограничительных мер был утвержден в 2015 году. Меры вводились на год. В 2016-м они за рядом исключений были продлены, а санкционный список был расширен.