Индонезийцев побьют палкой за однополый секс

Двух жителей Индонезии приговорили к 85 ударами палкой за однополый секс. Об этом сообщает Reuters.

Власти не вняли прошениям о снисхождении со стороны правозащитников. Как уточняет агентство, прокуратура настаивала на назначении 80 ударов плетью, но судьи сочли предложенное наказание слишком мягким. Они впервые применили законы о противодействии гомосексуалистам, принятые в консервативной провинции Ачех в 2014 году.

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Обвиняемые отказались от услуг адвокатов и представляли себя в суде самостоятельно.

Ачех — единственная провинция в мусульманской Индонезии, где шариат используется наравне с уголовным законодательством, а однополые отношения запрещены.

О преступлении стало известно в марте — бдительные граждане донесли религиозной полиции, что мужчины предаются гомосексуальным утехам, и тех задержали. «Этот вердикт повысит тревожность представителей ЛГБТ-сообщества не только в Ачехе, но и других, особенно консервативных провинциях Индонезии», — прокомментировал случившееся представитель правозащитной организации Human Rights Watch.