НАТО отказалась видеть в блокировке российских сайтов на Украине угрозу свободам

Североатлантический альянс согласен с позицией Киева, что блокирование российских интернет-ресурсов на Украине, является вопросом безопасности, а не свободы слова. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе НАТО.

Материалы по теме «"ВКонтакте" для русских» Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей

«Украинское правительство четко дало понять, что это решение — это вопрос безопасности, а не свободы слова. НАТО работает с Украиной по усилению ее реформ, включая вопросы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека. Свобода прессы входит в темы этого диалога», — отметили в альянсе.

«Мы верим, в приверженность Украины ее международным обязательствам и действующую на Украине систему сдержек и противовесов», — заявили в пресс-службе.

Во вторник, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет санкций против России. В рамках наложенных на Mail.Ru Group ограничений под трехлетний запрет попали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, заблокированы все сервисы «Яндекса», ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ.

В Службе безопасности Украины обвинили Россию в распространении антиукраинских призывов с помощью соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». По словам сотрудников СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, агитируя проводить радикальные протестные акции с использованием оружия.