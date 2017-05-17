Силовые структуры
 

НАТО отказалась видеть в блокировке российских сайтов на Украине угрозу свободам

Перейти в «Мою Ленту»

Североатлантический альянс согласен с позицией Киева, что блокирование российских интернет-ресурсов на Украине, является вопросом безопасности, а не свободы слова. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе НАТО.

«Украинское правительство четко дало понять, что это решение — это вопрос безопасности, а не свободы слова. НАТО работает с Украиной по усилению ее реформ, включая вопросы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека. Свобода прессы входит в темы этого диалога», — отметили в альянсе.

«Мы верим, в приверженность Украины ее международным обязательствам и действующую на Украине систему сдержек и противовесов», — заявили в пресс-службе.

Во вторник, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет санкций против России. В рамках наложенных на Mail.Ru Group ограничений под трехлетний запрет попали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, заблокированы все сервисы «Яндекса», ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ.

В Службе безопасности Украины обвинили Россию в распространении антиукраинских призывов с помощью соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». По словам сотрудников СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, агитируя проводить радикальные протестные акции с использованием оружия.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа стоимость блокирования российских сайтов на Украине
В администрации Порошенко заявили о DDoS-атаке на его сайт
СБУ обвинила Россию в распространении антиукраинских призывов во «ВКонтакте»
Последние новости
В Конгрессе США потребовали провести расследование в отношении Трампа
Водитель автомобиля Kia снес будку у «Крокус Сити Холла» и задавил охранника  
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Хакасии
Найдена новая причина заболеваний зубов
НАТО отказалась видеть в блокировке российских сайтов на Украине угрозу свободам
Пристыдившую 70-летнюю посетительницу спортзала модель Playboy отправят в тюрьму
На российском телевидении прокомментировали отказ от покупки прав на ЧМ-2018
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:15 15 мая 2017

Прощай, калашников, здравствуй, калашников

До конца года российские военные выберут новый автомат
21:03 16 мая 2017

В Кузбассе виновник смертельного ДТП с юниорской сборной получил срок

18:18 16 мая 2017

Путин разрешил ФСБ изымать земли для государственных нужд

22:30 16 мая 2017

В Ростове-на-Дону женщина сбросила пятилетнюю дочь со второго этажа поликлиники

Силовые структуры
 — 
00:17 15 мая 2017

Сила доли

Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
20:01 16 мая 2017

Турция опровергла данные о возможных атаках ИГ на российские военные корабли

11:35 14 мая 2017

Минобороны России раскрыло детали пуска северокорейской ракеты

20:23 16 мая 2017

По делу о взрыве газа в Волгограде задержали трех человек

Силовые структуры
 — 
00:14 14 мая 2017

Какой будет третья мировая

Писатели-фантасты — о возможном облике войны
18:39 16 мая 2017

Назван срок создания дирижабля для российской армии

21:42 13 мая 2017

Российская подлодка «Краснодар» вошла в Средиземное море

19:22 16 мая 2017

В Минобороны рассказали о бессилии вируса WannaCry перед отечественным ПО

Россия
Война окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
МИД выразил удивление отказом МТБЮ отпустить Младича на лечение в Россию
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Волгограде увеличилось до четырех
Привет, туристы!
Эксперт об ожиданиях гостиничного бизнеса Москвы в преддверии ЧМ-2018
Власти Украины заподозрили в желании запретить Солнце
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
Мой дом — моя коробка
Гонконгские коммуналки изнутри
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
В Конгрессе США потребовали провести расследование в отношении Трампа
СМИ узнали об израильском источнике полученной Лавровым от Трампа информации
В Вашингтоне задержан пытавшийся проникнуть в Белый дом
На вашингтонском вокзале в час-пик показали порно
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Плотницкий назвал условие возвращения ЛНР в состав Украины
Веры им нет
Запретят ли на Украине Русскую православную церковь
В Эстонии осквернили памятный камень советским летчикам
В администрации Порошенко заявили о DDoS-атаке на его сайт
Эксперт рассказал о союзе барыг и нацистов в украинской власти
Турчинов рассказал о вербовке украинцев спецслужбами в российских соцсетях
Все материалы
Финансы
Министр экономического развития Максим Орешкин и председатель ЦБ Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
Президент Украины Петр ПорошенкоТакой бездолговый курс
Как Киев будет возвращать кредиторам 20 миллиардов долларов
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
В санкционный список Порошенко вошли 14 несуществующих российских банков
Рубль назвали звездой валютного рынка
ЕС увеличил импорт из России на 50 процентов
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Неестественное брожение
К чему приведет пересмотр акцизов на импортное вино
«Искусственный интеллект избавит нас от рутины домашних дел»
Член совета директоров Группы Bosch о настоящем и будущем мира Smart Home
Минпромторг предложил опустить цену на водку до 100 рублей
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Итальянские инвесторы рассказали о планах развития сотрудничества с Подмосковьем
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
В Кузбассе виновник смертельного ДТП с юниорской сборной получил срок
В Ростове-на-Дону женщина сбросила пятилетнюю дочь со второго этажа поликлиники
Турция опровергла данные о возможных атаках ИГ на российские военные корабли
По делу о взрыве газа в Волгограде задержали трех человек
Все материалы
Наука и техника
Топливная система BE-4 на испытательном стенде в западном ТехасеНа финишной прямой
США начинают испытания двигателей на замену российским РД-180
Стабильность царя Николая
Как «весна народов» 1848 года навсегда изменила Россию
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
Найдена новая причина заболеваний зубов
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Названа главная опасность кратковременного отказа от физкультуры
Астронавт снял Землю из открытого космоса
Все материалы
Спорт
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
Не осилиЛи
Как сборная России проиграла США и упустила первое место в группе
«Достаточно желания — и Россия станет участником Исламиады»
Министр по делам молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов об Исламиаде в Баку
На российском телевидении прокомментировали отказ от покупки прав на ЧМ-2018
Определился соперник россиян по четвертьфиналу чемпионата мира по хоккею
Шарапова получила травму и снялась с турнира в Риме
Появилось видео лучших моментов матча между Россией и США на ЧМ по хоккею
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Соломон Волков: Без картонного меча
О заслуженной удаче Юрия Шевчука
Где ни слез, ни горя нет
Как Ленина покрасили в синий цвет и назначили директором цирка
Ведущим церемонии «Оскар» в 2018 году снова станет Джимми Киммел
Майкл Мур снимет фильм «Фаренгейт 11/9» о Трампе
Актера Баталова перевели в реабилитационный центр
Российские режиссеры из списка Forbes назвали подсчеты журнала некорректными
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Пристыдившую 70-летнюю посетительницу спортзала модель Playboy отправят в тюрьму
Чудо-женщина с фитнес-батончиками для похудения взбесила феминисток
В сети возненавидели «Макдоналдс» за рекламу с мертвым отцом
СБУ обвинила Россию в распространении антиукраинских призывов во «ВКонтакте»
На Украине признались в невозможности заблокировать российские соцсети
«Яндекс» назвал главного пострадавшего в ситуации с украинскими блокировками
Все материалы
Ценности
Сядут все
Какие автомобили выбирают в качестве семейных
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Emilio Pucci взялся за детей
Британская компания Graff приобрела алмаз весом 75 граммов
«Спящую музу» продали за 57 миллионов долларов
Alberta Ferretti предложила женщинам пляжные «шубы-недельки»
Миллионный Porsche 911 сошел с конвейера
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Рай на Амуре
Зачем ехать в Хабаровский край и почему его невозможно не полюбить
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Падение легкомоторного самолета в США засняли на видео
В Крыму рассказали о повышении цен на отдых в текущем сезоне
Паспортный коллапс в Домодедово сняли на видео
В России насчитали более 10 тысяч «звездных» отелей
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
На подиум Недели моды в Австралии вышли 50-летние модели
Британец заполнил офис разноцветными шариками
Британский посол спасся от кабана в венском лесу
Кофеин привел к гибели напившегося кофе и энергетиков 16-летнего американца
Все материалы
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
Рамные внедорожники, которые нужны России
Семь серьезных машин, которые пришлись бы по вкусу россиянам
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
Эль-Класико
Как Испания подарила Формуле-1 новую великую дуэль
Ford уволит 20 тысяч человек
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Британец проехал от Шотландии до России на 45-летней машине
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы