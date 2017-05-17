Названа стоимость блокирования российских сайтов на Украине

Для полного блокирования российских сайтов на территории Украины потребуется около двух лет и один миллиард долларов, заявил в эфире телеканала «112 Украина» председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко. Его слова приводит РИА Новости.

«Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более, и где-то в рамках государства 1 миллиард долларов», — сказал он.

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По словам Федиенко, заблокировать сайты возможно. «Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях», — отметил он, пояснив, что пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как «ВКонтакте», а к другим платформам, которые находились в этой системе.

Ранее 16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет санкций. В рамках наложенных на Mail.Ru Group ограничений под трехлетний запрет попали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также заблокированы все сервисы «Яндекса», ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ.

В Интернет-ассоциации Украины признались, что ограничение доступа к российским ресурсам, против которых были введены санкции, технически невозможно.