В Совбезе заявили о попытках иностранных НПО раскачать ситуацию в России

Ситуация в России остается стабильной вопреки попыткам ряда иностранных неправительственных организаций (НПО) повлиять на нее, заявил заместитель секретаря Совета безопасности страны Александр Гребенкин. Его слова приводит ТАСС в среду, 17 мая.

Он сообщил, что отдельные зарубежные НПО не прекращают «попыток "раскачать" общественно-политическую ситуацию» в РФ. Их «деструктивная деятельность» способствует распространению экстремизма, отметил Гребенкин.

Вместе с тем он подчеркнул, что российским властям удается обеспечивать стабильную обстановку в стране. Приоритетами в этой работе являются, в частности, «предупреждение распространения экстремизма в молодежной среде, профилактика межнациональных конфликтов, перекрытие каналов финансирования экстремистской деятельности», добавил замсекретаря Совбеза.

В ноябре прошлого года в Совфеде заявили, что пока не планируют расширять стоп-лист зарубежных организаций, которые могут угрожать национальной безопасности России.

Список был обнародован в июле 2015-го. В него вошли 12 зарубежных неправительственных организаций, в том числе институт «Открытое общество» (фонд Сороса), Международный республиканский институт, Фонд Макартуров и Фонд образования для демократии.

