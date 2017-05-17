Bank of America заметил снижение зависимости экономики России от цен на нефть

Зависимость российской экономики от колебаний мировых цен на нефть снизилась. Об этом пишет главный экономист по России и СНГ Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский, сообщает Rambler News Service.

По его мнению, об этом свидетельствуют более сильные, чем ожидалось, данные по ВВП за 2016 год. В первом квартале 2016 года реальный ВВП сократился на скромные 0,4 процента в годовом выражении, при этом стоимость нефти падала до 35 долларов за баррель, указывает эксперт.

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Постоянное изменение курса рубля играет стабилизирующую роль, отмечает Осаковский. «Это помогает компенсировать большую часть волатильности в ценах на нефть путем корректировки стоимости чистого экспорта, одновременно повышая прибыльность корпораций», — считает он.

Но у снижения чувствительности экономики к изменению нефтяных цен есть и оборотная сторона — в случае роста мировых котировок не стоит ожидать заметного прибавления ВВП. «Мы ожидаем, что влияние более слабой, чем ожидалось, нефти в нынешнем году будет также ограниченным», — пояснил экономист.

В апреле Банк России ухудшил ожидания по росту ВВП в первом квартале 2017-го по сравнению с четвертым кварталом прошлого года с 0,6 до 0,5 процента. Прогноз по второму кварталу также ухудшен с 0,8 до 0,6 процента.

В начале 2017 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономика России уже полностью излечилась от «голландской болезни» (зависимости экономики от нефти). Он отметил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете за последние годы уже снизилась: в 2014 году они составляли 9,6 процента ВВП, а в 2016-м — 5,8 процента.