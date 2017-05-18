В Совфеде прокомментировали законопроект США о санкциях за поддержку Дамаска

Возможные санкции США против России за поддержку официального Дамаска говорят о том, что для Вашингтона борьба с президентом Сирии Башаром Асадом важнее борьбы с терроризмом. Об этом написал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook в четверг, 18 мая.

«Один конкретный Асад как мишень для атак намного удобнее, чем терроризм, против которого так и не найдено эффективных рецептов, а те, что есть — взаимодействие с Россией, Ираном и тем же Асадом — крайне некомфортны», — отметил законодатель.

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По словам сенатора, новые ограничения — следствие удара американских ракет по аэродрому Шайрат. «Санкционные инициативы призваны, по сути, подтвердить, что Белый дом был прав в своих оценках событий в Сирии и в выборе линии поведения», — пояснил он.

Косачев также отметил, что своими действиями американские власти по сути лишают себя «возможности для инициативы в решении реальных проблем Сирии».

Палата представителей конгресса США одобрила в среду, 18 мая, законопроект, предусматривающий санкции за поддержку властей Сирии. Далее документ должен поступить на рассмотрение в Сенат, а затем на подпись президенту страны Дональду Трампу.

9 мая американский президент еще на год продлил санкции в отношении сирийского правительства. Первый пакет ограничительных мер был введен в мае 2004 года.

7 апреля Соединенные Штаты выпустили несколько десятков крылатых ракет по сирийской правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс.