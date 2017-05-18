Курс доллара подскочил выше 58 рублей

Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 58 рублей впервые с 10 мая 2017 года. Курс евро также подскочил на 1,21 рубля — до 64,54 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Российская валюта слабеет вслед за снижением мировых цен на нефть. Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent в 15:00 мск снизилась на 1,05 процента и составила 51,68 доллара за баррель. Цена марки WTI также опустилась на 1,18 процента, до 48,49 доллара за баррель, показывают данные биржи ICE в Лондоне.

Ранее 18 мая Банк России поднял официальный курс евро до 64 рублей. Курс доллара также вырос до 57,47 рубля.

В начале месяца глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в среднем в 2017 году курс российской валюты составит чуть более 60 рублей за доллар при сохранении текущих нефтяных цен.