Ростовчан рассмешила служительница храма с золотым iPhone 7

Видео: Ростов-на-Дону Главный / YouTube

Мужчина в Ростове-на-Дону запечатлел на видео служительницу местного храма, которая разговаривала по iPhone 7 Gold, извлекая при этом деньги из ящика пожертвований. Запись попала в социальные сети, где горожане начали подшучивать над увиденным, сообщает в четверг, 18 мая, «Блокнот».

Издание приводит комментарии некоторых интернет-пользователей: «Теперь собирает на iPhone 8 Gold», «Ну вот, она сейчас на восьмой iPhone насобирает и будет уже по-новому разговаривать», «Она звонила на биржу и интересовалась, в какие бумаги лучше сегодня инвестировать».

Некоторые отнеслись к видеозаписи критично: «Автор, а еще больший ужас, что в монастырях компьютеры есть и монахини на них дизайны вышивок для облачений священнослужителей разрабатывают. Времена, когда церковь технический прогресс отрицала, давно канули в лету».

Сам автор видео пояснил, что приехал в город из Крыма и решил зайти в местную церковь. «Разве можно говорить по телефону в храме? Не думал, что в Ростове такое может быть», — возмутился мужчина.