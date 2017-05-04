Видео с акробатами в калужском храме заинтересовало прокуратуру

Видео: Влад Борисов / ВКонтакте

Прокуратура изучит ролик, в котором запечатлены танцы и акробатические трюки в стенах храма Рождества Пресвятой Богородицы, расположенного в Перемышльском районе Калужской области. Об этом сообщает ТАСС.

Действия лиц, попавших в видео, будут обоснованы, сказали агентству в ведомстве.

Ролик был снят 22 апреля. В прокуратуре пояснили, что в этот день в храме проходил Пасхальный праздник (в этом году Пасха отмечалась 16 апреля — прим. «Ленты.ру»).

На танцы и выступления акробатов в храме отреагировали в Русской православной церкви. «Могу понять особые обстоятельства ("хотели на улице, стало холодно — пришлось перенести в храм") и попытки миссионерских устремлений. Но все это, на мой взгляд, никак не оправдывает подобные действия», — написал в Facebook Владимир Легойда, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.