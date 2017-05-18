Семьям погибших при взрыве в Волгограде выделят по миллиону рублей

Семьям погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Волгограде выделят по миллиону рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров, сообщает «Интерфакс».

Еще 23 миллиона рублей выделят на погребение. Средства поступят из резервного фонда региона. Также дополнительные выплаты получат остальные жильцы дома. «Граждане, частично потерявшие имущество, дополнительно получат материальную помощь в размере 50 тысяч рублей, полностью потерявшие имущество — 100 тысяч рублей. Пострадавшим, получившим травмы средней степени тяжести, будет выплачено по 200 тысяч рублей, тяжелой степени тяжести — по 400 тысяч рублей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что 22 семьи, проживавшие в доме, получили по 50 тысяч рублей, еще 39 пострадавшим выплатили по 10 тысяч рублей.

18 мая сообщалось, что частично разрушенный дом было решено снести.

Взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел днем во вторник, 16 мая. В результате погибли три женщины, проживавшие в доме, и работник коммунальной службы, прибывший по вызову. Еще 14 человек пострадали. Губернатор назвал виновниками взрыва рабочих, пытавшихся незаконно осуществить подключение к водоводу.

По факту ЧП возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны владелец павильона и его отец, по заказу которых велись работы, а также лицо, нанятое по объявлению на одном из популярных сайтов для выполнения работ.