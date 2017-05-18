Ахиллес, Ума и две Офелии родились в Москве

Среди необычных имен, которые жители Москвы дали родившимся у них в первом квартале 2017 года детям, оказались Лавр, Ахиллес, Ума и Элизабет. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В городе появились на свет две Офелии, две Серены и две Юноны, а также Потап и два Фомы. «Среди редких имен, наряду с Элизабет, Франческой, Паолой, Джулией и Ирис, можно увидеть и популярную некогда Зинаиду. Редкими экзотическими именами детей называют как иностранные семьи, для которых эти имена привычны, так и россияне, которые хотят, чтобы их ребенок выделялся необычным именем», — приводятся данные управления ЗАГС по Москве. Уточняется, что в выборе имен горожане все чаще обращаются к традиционным славянским и греческим вариантам.

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В то же время десятка самых популярных имен со временем меняется незначительно. Наибольшее число мальчиков были названы Александрами (764 младенца), Михаилами (655) и Артемами (630). Лидерами по распространенности среди женских имен стали Софья или София (925), Мария (638) и Анна (580).

Во Владимирской области в январе родители сменили имя двухлетнему сыну с Расула на Путина, его двоюродный брат получил имя Шойгу.

Родившихся в 2016 году на Урале детей назвали Одиссеем, Ермаком, Элтоном, Багирой, Дурдоной, Ландышем, Луной и Радостью. Ранее в Перми в семье сатанистов Меньшиковых детей назвали Люцифером и Вольдемаром.