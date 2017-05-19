В Госдуме заявили о неспособности Киева наращивать военные мускулы

Выход из строя украинского фрегата «Гетман Сагайдачный» говорит о неспособности Киева навести порядок в военно-промышленном комплексе. Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с «Лентой.ру» в пятницу, 19 мая.

«Страна, где вор сидит на воре и вором погоняет, неспособна наращивать военные мускулы. Специалисты знают, что качественный ремонт военных кораблей держится на трех китах — опытные кадры, наличие производственных мощностей, честные чиновники», — сказал парламентарий, подчеркнув, что на Украине «каждый из этих китов растерзан в клочья».

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Он также добавил, что некачественный ремонт украинского военного корабля обусловлен не только ситуацией в военной отрасли, но и в целом «идеологией украинского правительства».

Ранее в пятницу стало известно, что на фрегате «Гетман Сагайдачный» вскоре после ремонта сломался дизельный двигатель. Работы проводились в рамках гособоронзаказа. С целью устранения нарушений военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафа в пользу государства на сумму 668 тысяч гривен (около 1,45 миллиона рублей).

В феврале агентство РИА Новости Украина указывало, что заказы на ремонт кораблей украинского флота получил киевский судостроительный завод «Ленинская кузница», владельцем которого, по информации портала Korrespondent.net, является украинский президент Петр Порошенко. На работы над «Гетманом Сагайдачным» предприятию был выделен 91 миллион гривен (196,9 миллиона рублей).

«Гетман Сагайдачный» — флагман Военно-морских сил Украины. Фрегат был спущен на воду в марте 1992-го, спустя год его ввели в эксплуатацию. Корабль регулярно участвует в учениях по стандартам НАТО.