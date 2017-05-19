Дворкович поведал о создании новых рабочих мест благодаря стартапам

Появление новых рабочих мест в России обеспечат стартапы и небольшие инновационные компании. Об этом в пятницу, 19 мая, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

«Новые рабочие места будут создаваться за счет малых инновационных компаний, за счет стартапов», — приводит агентство слова чиновника.

При этом он заявил, что на данный момент таких компаний в России недостаточно много. По его мнению, в этом кроется одна из главных причин замедленного экономического роста. Прибавка к ВВП могла бы достигнуть 4-5 процентов в год при увеличении их числа, отметил Дворкович.

Зампред правительства также сказал, что молодые предприниматели боятся банкротства и излишней строгости госорганов к незначительным нарушениям.

В марте эксперты Центра стратегических разработок и ВШЭ представили доклад о рынке труда России. По их мнению, за последние 20 лет в России сложилась специфическая модель рынка труда, сильно отличающаяся от нормы, которая наблюдается в развитых странах. Он приспосабливается к колебаниям экономики за счет изменения зарплат, а не за счет изменения уровня безработицы. Такую ситуацию назвали ненормальной.

