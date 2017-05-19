Путин провел заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин в своей резиденции Бочаров Ручей в Сочи обсудил с членами Совета безопасности текущую внутрироссийскую ситуацию, сирийский конфликт, а также вопросы кибербезопасности. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

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«Обсуждались текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня. В очередной раз состоялся обмен мнениями по теме обеспечения кибербезопасности», — сказал Песков.

Кроме того, члены Совбеза отметили нелегитимность удара коалиции во главе с США по Сирии. «Участники обсудили сирийскую тему с акцентом на состоявшемся накануне очередном ударе американцев по сирийской территории. Отмечалось, что подобные действия являются нелегитимными и существенно осложняют процесс запуска зон деэскалации и внутрисирийского урегулирования в целом», — сообщил Песков по итогам заседания.

На совещании присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента Сергей Иванов.

Ранее о неприемлемости удара возглавляемой США коалиции по проправительственным силам в Сирии заявили в МИД России.

19 мая Банк России зафиксировал несколько случаев успешной атаки вируса WannaCry на российские банки, что привело к единичным фактам компрометации ресурсов кредитных организаций. Последствия этих инцидентов, как заявили в ЦБ, были устранены в кратчайшие сроки.

18 мая истребители коалиции обстреляли колонну проправительственных войск, состоящую из 27 единиц техники. Один из командиров оппозиционных сил подтвердил, что они запросили помощь с воздуха у сил коалиции, так как приняли перемещение проправительственных сирийских отрядов за попытку атаки на их расположение.