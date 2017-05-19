Аршавин назвал Кокорина самым талантливым футболистом России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, выступающий за казахстанский «Кайрат», назвал форварда «Зенита» Александра Кокорина самым талантливым российским футболистом. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Я все равно уверен, что по таланту, по своим способностям Кокорин остается лучшим. Кого сейчас считают российским футболистом номер один? Федора Смолова? (нападающий «Краснодара», лучший бомбардир предыдущего первенства РФПЛ — прим. «Ленты.ру») Кокорин точно не хуже», — заявил Аршавин.

Игрок также отметил, что московский «Спартак», победивший в нынешнем чемпионате России, заслужил титул.

15 мая главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил расширенный состав команды на Кубок конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля. Кокорина среди приглашенных футболистов не оказалось.

В нынешнем сезоне форвард «Зенита» провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей. На счету Смолова 22 гола в 28 матчах.