Греф посетовал на слишком длинный пароль к Wi-Fi

Руководитель Сбербанка Герман Греф рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться при попытке подключиться к Wi-Fi на Владимирском экономическом форуме. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает РИА Новости.

По словам Грефа, пароль к сети оказался слишком длинным, и даже введя его четыре раза, зайти в интернет ему так и не удалось.

«Я смотрю в очередной раз на Светлану Юрьевну (Орлову, губернатор Владимирской области — прим. «Ленты.ру») и думаю. Я пытался включить Wi-Fi, который не включается, зачем-то его закрыли паролем длинным (...) В любой другой ситуации это бы у меня вызвало раздражение... А здесь я сижу и думаю: да бог с ним, можно и без Wi-Fi», — признался глава Сбербанка в ходе выступления на пленарной сессии форума.

РИА Новости отмечает, что в зале, где проводилось мероприятие, мобильный интернет также работал с затруднениями.

Проблемы со связью 19 мая испытал не только Греф. В пятницу массовый сбой произошел в сети «Мегафона» и Yota, работающей на инфраструктуре оператора. Представители «Мегафона» объяснили неполадки тем, что на одном из элементов сетевого оборудования произошла авария. В компании также отмечали, что звонки по-прежнему доступны через мессенджеры.