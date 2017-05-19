Американская коалиция внесла атаку на конвой под Танфом в список ударов по ИГ

Воздушная атака на конвой проправительственных сирийских сил, проведенная 18 мая под городом Танф, внесена в список ударов по объектам и целям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Данная информация содержится в ежедневном пресс-релизе, доступном на официальном сайте возглавляемой США коалиции.

В документе говорится, что 18 мая всего по целям ИГ было нанесено 19 ударов, включая два в районе Танфа. В результате налета были уничтожены две единицы инженерной техники, бронемашина и танк.

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В тот же день сообщалось, что под налет авиации коалиции в этом же районе попал конвой проправительственных сирийских сил. По данным CBS News, в колонне находились 27 единиц техники, которые нарушили зону безопасности и приблизились к военной базе, где проходят подготовку участники сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемой Вашингтоном.

Агентство Associated Press со ссылкой на военные источники сообщило, что атаке подверглись «силы Асада».

В Минобороны Сирии в свою очередь сообщили, что атакованы были позиции сирийской армии в пустыне, что привело к жертвам и материальному ущербу.

«Удар США по правительственным силам на юге Сирии нелегитимен и является грубым нарушением суверенитета страны», — заявил в этой связи глава МИД России Сергей Лавров, чьи слова приводит «Интерфакс».